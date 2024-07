Na Bal Charytatywny TVN przyjechała cała plejada rodzimych gwiazd, w tym: aktorzy, dziennikarze i biznesmeni. Jak przystało na szczególną uroczystość, przybyli goście zaprezentowali się w iście balowych kreacjach. Trudno opisać wszystkie udane stylizacje ( bo było ich naprawdę dużo), więc skupimy się na trzech najlepszych.

Już po raz kolejny Małgorzata Rozenek wystąpiła na naszym podium, a to za sprawą tej czerwonej sukni własnego projektu z odważnym rozcięciem. Perfekcyjna Pani Domu rewelacyjnie podkreśliła nią swoją figurę i długie, zgrabne nogi. Do kreacji dobrała srebrne klasyczne szpilki i puzderko w kolorze nude, a całą stylizację zwieńczyła delikatnym naszyjnikiem i bransoletką do kompletu. Tego wieczoru Rozenek królowała na czerwonym dywanie.

Katarzyna Sokołowska przyszła na imprezę w pastelowej rozkloszowanej kreacji, którą połączyła z wąskim czarnym paskiem. Jej sukienka, chociaż prosta, zwracała uwagę dbałością o detal i ciekawym połączeniem kolorystycznym srebrzystej szarości i beżu.

Natasza Urbańska zdecydowała się na seksowną dopasowaną suknię z głębokim wycięciem, delikatnie odsłaniającym biust. Śnieżnobiałą kreację, którą sama zaprojektowała, przełamała czarnymi dodatkami w postaci kopertówki i paska. Wyglądała oszałamiająco.

Tak wyglądały gwiazdy na Balu Charytatywnym TVN: