Piotr Łuszcz, raper i producent muzyczny, znany pod pseudonimem Magik odszedł od nas jako bardzo młody chłopak. Mając zaledwie 22 lata popełnił samobójstwo, wyskakując przez okno swojego mieszkania w Katowicach. Domniemaną teorią jest to, że Magik chciał uniknąć służby wojskowej poprzez symulowanie choroby psychicznej, co rzeczywiście przyczyniło się do poważnego uszczerbku na zdrowiu.