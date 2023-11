3 z 6

Kilka miesięcy temu Michał Szpak również adoptował psa - Hektora. To była ciekawa historia, ponieważ adopcja odbyła się po jednym z występów wokalisty! Do Michała Szpaka podeszły wolontariuszki ze schroniska i poprosiły go o zdjęcie z Hektorem, żeby zwiększyć jego szanse na adopcję. Wtedy Michał Szpak postanowił, że to właśnie on da dom psiakowi! Artystę poruszyła tragiczna historia Hektora. Okazało się bowiem, że pies miał w swoim ciele śrut, gdy trafił do schroniska! A to oznacza, że ktoś do niego strzelał. Na szczęście teraz znalazł kochający dom.