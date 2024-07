Czy Kopciuszek, gdyby istniał naprawdę, byłby glamour? Czy Dżasmina z Alladyna nosiłaby Chanel? Tego z pewnością nie możemy stwierdzić, ale możemy to sobie wyobrazić!

W sieci pojawiły się okładki Vogue'a inspirowane postaciami ze słynnych bajek Disney'a. Ich autorem jest artysta o nicku dantetyler.

Artysta nie tylko przedstawił bajkowe postacie w wersji bardzo glamour, ale także dopasował tytuły zawarte na okładce. W numerze z Królewną Śnieżką na okładce dowiemy się wszystkiego o siedmiu mężczyznach zainteresowanych jedną kobietą. Numer z Pocahotnas promowałby modę na futra, pióra i inne "dzikie" dodatki. Dżasmina zaś została przedstawiona jako nowa twarz Chanel. Bella z "Pięknej i Bestii" święciła by triumfy podczas wydania numeru poświęconego paryskiej modzie.

Naszym zdaniem artysta doskonale dopasował postacie? Ciekawe tylko co na to Anne Wintour?





Reklama