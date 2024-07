Gwiazdy czwartego dnia na 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

1 z 16

Chociaż 38. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych dobiega końca to do Gdyni zjechały kolejne gwiazdy. Wczoraj po południu paparazzi podglądali aktorów i prezenterów w drodze do hotelu. Polując na nowe nazwiska spotkali m.in. Grażynę Torbicką, Oliviera Janiaka, Katarzynę Herman czy Ewę Zientek.

Niezmiennie w Trójmieście odpoczywają Sonia Bohosiewicz, Andrzej Chyra i Małgorzata Szumowska. Wbrew zapowiedziom na wydarzeniu nie pojawiła się Anna Przybylska.