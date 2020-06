Gwiazdor "M jak miłość" przefarbował się na... jasny blond! "Co ty z włosami chłopie zrobiłeś!"

Sławomir Uniatowski zdecydował się na odważną metamorfozę! Wokalista i aktor jest uznawany za jednego z najprzystojniejszych polskich artystów i ma spore grono fanek. Jednak jego zmiana w wyglądzie zasmuciła część część z nich. Wiele wielbicielek uważa, że w poprzednim kolorze włosów gwiazdor "M jak miłość" wyglądał zdecydowanie bardziej korzystnie. Zobaczcie sami!

Sławomir Uniatowski przefarbował się na blond

O tym, że Sławomir Uniatowski jest świetnym wokalistą wiemy już od dawna. Okazało się, że świetnie radzi sobie również jako aktor, bowiem dołączył do obsady serialu "M jak miłość". Najwyraźniej artysta nie boi się nowych wyzwań ani w sferze zawodowej, ani prywatnej!

Teraz przystojny aktor i piosenkarz postanowił radykalnie zmienić swój wygląd. Do tej pory na jego głowie widzieliśmy dość ciemne włosy. Teraz jednak Sławomir Uniatowski zdecydował się przefarbować na... jasny blond!

Ta metamorfoza podzieliła fanki artystki. Niektóre wprost napisała, że zmiana jest niekorzystna i wolały poprzedni kolor na włosach Sławomira Uniatowskiego.

- Zdecydowanie lepiej było wcześniej👍😘 - Wcześniej było dużo lepiej 😃👍 - Co ty z włosami chłopie zrobiłeś ja się pytam🙈 to jakaś wizja

na emeryturze czy coś??😂 - Lepiej w naturalnych ❤️😍 - Postarza 😛 - piszą fani.

W komentarzach pod zdjęciem aktora w nowym kolorze włosów nie brakuje jednak komplementów.

- W każdej wersji będę się zachwycała 😍😅 - ❤️❤️nawet w zielonych byłby Pan przystojny 😍 - Matko jaki pan jest przystojny - piszą pozostałe fanki

A wy jak oceniacie tą zmianę? Raczej na plus czy na minus? Niewątpliwie na razie ciężko będzie się przyzwyczaić do nowego wyglądu Sławka Uniatowskiego, który chyba nigdy wcześniej aż tak nie eksperymentował ze swoim wyglądem. Zawsze był kojarzony ciemnymi włosami i wystylizowanym zarostem na twarzy. Ciekawe czy to tylko chwilowe, czy też zmiana na stałe. Zobaczcie sami!

A tak wyglądał Sławek Uniatowski przed metamorfozą. Która wersja koloru włosów lepsza?