Andrzej Strzelecki, znany m.in. z roli doktora Tadeusza Koziełło w serialu "Klan", prosi o finansowe wsparcie w walce z ciężką chorobą. Słynny 68-letni aktor ma nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Terapia, która pozwoli mu żyć, kosztuje fortunę. Poznajcie szczegóły.

Andrzej Strzelecki jest podopiecznym fundacji "Rak'N'Roll" - na stronie organizacji pojawiła się zbiórka na rzecz słynnego aktora z "Klanu", o której aktor pisze tak:

Zachorowałem. Mam nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Zawsze miałem w życiu szczęście. Nie opuściło mnie ono i w tej dramatycznej sytuacji. 6 maja w USA dopuszczono lek Capmatinib na to schorzenie. Jest on dla mnie szansą na uratowanie życia, ale koszt kuracji przekracza moje możliwości finansowe (37000 $ miesięcznie). W tym momencie zbieram środki na 10 podań leku – istnieje możliwość, że będę potrzebował ich więcej, konsultacje medyczne, dojazdy, sprzęt specjalistyczny, leki, dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Być może szczęście nie opuści mnie i tym razem…

Kuracja kosztuje aż 37 tysięcy dolarów miesięcznie. Na razie rodzina Strzeleckiego uzbierała niecałe 9 tysięcy złotych (stan na 5 czerwca na godz. 18). W zbiórkę pieniędzy zaangażowała się m.in. Zofia Zborowska, zaprzyjaźniona z aktorem i jego rodziną:

Andrzej Strzelecki, przyjaciel mojego taty, mojej mamy też, mój profesor ze szkoły teatralnej zachorował na raka. I zbiera na to pieniądze, żeby się leczyć. Jest ciężko. Ale wierzę w to, że wspólnymi siłami nam się uda i on będzie mógł pojechać i się wyleczyć. Jak sam napisał, ma ogromne szczęście w życiu. - powiedziała aktorka na Instagramie.