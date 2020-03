Gwiazda TVN w szpitalu. Zdradziła, jak wygląda pobyt w placówce w obliczu koronawirusa

Kamila Kamińska trafiła do szpitala z powodu operacji wyrostka robaczkowego. Przebywa w szpitalu od 8 marca. Opisała, jak wygląda jej pobyt w placówce podczas zagrożenia koronawirusem. Aktorka zwraca również uwagę na czas dwutygodniowej "kwarantanny społeczeństwa" i na to, jak ważne jest, aby jej przestrzegać.

Kamila Kamińska opublikowała w mediach społecznościowych niepokojące zdjęcie ze szpitalnej sali. Dodała również, że przebywa na kwarantannie, ale nie ma ona związku z koronawirusem, a operacją wyrostka. Zdradziła również, jak wygląda jej pobyt w szpitalu w dobie zagrożenia rozprzestrzenianiem się niebezpiecznego wirusa:

Heloooł. Poooozdraaaawiam ze szpitalnej pooperacyjnej „kwarantanny”. 🏳️🏁🚩 Dobra. Okazuje sie jednak, że pandemia to nie przelewki. Trochę prawdy obok wirtualnej mielonki. W szpitalu leżę od 8 marca.. spokojnie to nie koronawirus! 😂 Ręce myjemy tu tak często, że aż robią mi się pomarszczone opuszki, a żel antybakteryjny idzie w ruch przy każdej możliwej okazji, telefon czyszczę też. Jestem po operacji wyrostka. Wszystko dobrze, dziękuję. Leżenie, rekonwalescencja, czas analogowy tylko dla siebie i dla wspaniałych koleżanek emerytek z sali. Zakaz odwiedzin. Kto by pomyślał, że jak już mija ból to ta sytuacja może przynieść zwyczajnie prawdziwy Odpoczynek. Zawsze byłam zwolenniczką aktywności, a dziś doceniam zwykłe leżenie - napisała gwiazda (pisownia oryginalna).