Aleksandra Żuraw zdobyła popularność dzięki programowi "Top Model". W 2018 roku została szczęśliwą mamą, niestety ciąża drastycznie zmieniła jej figurę. Modelka zdradziła, że zajadała stres, a jej waga ciągle rosła. W dniu porodu ważyła aż 112 kg. Postanowiła o sobie zawalczyć. Ponad 1,5 roku po urodzeniu dziecka pokazała swoją metamorfozę.

Aleksandra Żuraw zdobyła się na osobiste wyznanie. Młoda mama zdradziła, że nie znosiła swojej ciąży najlepiej i nie była w dobrej kondycji psychicznej. Stres, który ciągle zajadała sprawił, że w dniu porodu ważyła ponad 100 kg:

112 kg w dniu porodu, pamiętam jak prosiłam położną by nie informowała mnie ile pokazała waga... tyłam na potęgę i jadłam na potęgę, regulując sobie nastrój jedzeniem. Zajadałam największy stres w życiu, i może Was to zdziwić, ale najmniej stresowałam się przyjściem Apolonii na świat, tyle złego wydarzyło się w tamtym czasie.