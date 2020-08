Okaleczona przez psa piękna gwiazda "Pierwszej miłości" pokazała jak walczy z bliznami na twarzy! "Przezwyciężam wstyd"

Aleksandra Prykowska, którą widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak "Pierwsza miłość", czy "Stulecie winnych" w maju została pogryziona przez psa, którego adoptowała ze schroniska. Gwiazda została zaatakowana przez zwierzę, kiedy się kąpała, a pies dotkliwie pokaleczył jej twarz. Aktorka o mały włos nie straciła oka. Teraz zmaga się z bliznami na twarzy. Teraz na swoim Instagramie pokazała, jak walczy o powrót do zdrowia.

Zobacz także: QUIZ: Z którego serialu jest ta para? To nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wam wydawać!

Aleksandra Prykowska przeżyła prawdziwy koszmar. Adopcja zwierzaka niestety nie przyniosła radości, a ból i cierpienie. Gwiazda "Pierwszej miłości" do swojego domu przygarnęła Logana, psa, który miewał wcześniej problemy z agresją. Aktorka w rozmowie z Plejadą zapewniała jednak, że kontaktowała się z pracownikami schroniska, którzy udzielili jej informacji, jak postępować z Loganem. Sama również przeczytała książki, w których było wyjaśnione jak radzić sobie z trudnymi pupilami. Konsultowała się także ze znajomymi, którzy adoptowali bezpańskie psy. To wszystko jednak nie wystarczyło.

Pewnego dnia, kiedy aktorka brała kąpiel, adoptowany ze schroniska pies zaatakował ją. Gwiazda "Pierwszej miłości" została dotkliwie pogryziona na twarzy i była bliska utraty oka. Na szczęście lekarzom udało się uratować wzrok Aleksandry Prykowskiej.

Dziś czeka mnie kolejna wizyta na oddziale okulistycznym. Chciałam z całego serca podziękować lekarzom Piotrowi Tomaszewskiemu i Marii Gąsce-Dzwonkowskiej za uratowanie mi oka. A was kochani uspokoić, że robię wszystko, co w mojej mocy, aby dojść do siebie, wrócić z moimi czytaniami i całą resztą - pisała jakiś czas temu na Instagramie.