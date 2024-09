Występująca w serialu „Na sygnale”, a także na deskach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Klaudia Janas niedawno opowiedziała o rodzinnym dramacie. Tata aktorki zachorował na raka. W sieci pojawiła się zbiórka na rzecz zmagającego się z nowotworem mężczyzny. Niestety choroba powróciła. Teraz artystka twierdzi, że jej ojciec nie jest odpowiednio traktowany w szpitalu w Radomiu. Podzieliła się smutną relacją.

Jak się dowiedzieliśmy, po trzech latach tata Klaudii Janas ponownie musi stanąć do trudnej i nierównej walki z nowotworem. Aktorka przypomniała, że prosiła o pomoc już w przeszłości i robi to po raz kolejny, licząc na wsparcie życzliwych internautów. Fani ruszyli z pomocą, by dołożyć się do zbiórki.

Teraz Janas opublikowała w mediach społecznościowych smutną relację, w której twierdzi, że jej ojciec nie może liczyć na odpowiednią opiekę w placówce medycznej w Radomiu. Aktorka zaznaczyła, że nie zgadza się z takim traktowaniem pacjentów. Głos zabrała również jej siostra, Aleksandra Janas.

Dochodzi tam do zaniedbań, braku empatii i nieludzkiego traktowania pacjenta. Mój tata 22 września trafił na oddział neurologiczny z powodu obrzęku mózgu, do którego doszło w wyniku zażycia niewystarczającej ilości sterydów. Mama wielokrotnie komunikowała, że tata nie ma zdolności do komunikacji. (...) Pacjenci na sali u mojego taty byli niezadbani, nieumyci — to można było zauważyć gołym okiem. (...) 24 września mama pojechała, jak co dzień do taty, żeby spędzić z nim dzień i podać mu śniadanko. Gdy przyjechała, zastała go całego we krwi i znowu z płaczem i z drżącymi rękami poszła do pielęgniarek i zapytała, czemu się tak dzieje

– słyszymy w nagraniu jej siostry.