Gwiazda "Rancza" o wizycie z dzieckiem na SORze!  "Klocki lego wbite w czoło..."

Magdalena Waligórska-Lisiecka, aktorka znana m.in. jako odtwórczyni roli Wioletki z serialu "Ranczo" razem z Mateuszem Lisieckim-Waligórskim ma dwójkę dzieci: Piotrusia oraz Natalię. Chłopiec ma trzy latka, a dziewczynka 15 miesięcy i już nie raz ich rodzice przekonali się, że za tą uroczą dwójką trzeba mieć oczy dookoła głowy. Duży temperament ma szczególności Natalka, przez co niestety wylądowała w szpitalu! O tym wszystkim opowiedziała Magdalena Waligórska-Lisiecka w rozmowie z "Super Expressem".

Każdy rodzic doskonale wie, że dzieci mają różne pomysły i niektóre niestety są dość niebezpieczne. Za maluchem z ogromnym temperamentem ciężko nadążyć, a co dopiero, gdy ma się dwójkę takich uroczych, ale niesfornych dzieci! O swoich pociechach w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała gwiazda serialu "Ranczo", Magdalena Waligórska-Lisiecka. Chociaż Piotruś ma dopiero 3 lata, a Natalka 15 miesięcy, to już nie raz pokazały swój temperament!

One mają taki nadmiar energii, że my właściwie tylko próbujemy za nimi nadążyć. Moja córeczka właściwie już teraz nadaje się na gimnastykę artystyczną. Pozycje, które przyjmuje, fikołki, które fika, niestety również z obrażeniami, są tak porażające, że myślę, że jakiś sport to ona już uprawia. Były SOR-y. [...] klocki lego wbite w czoło, deska tarasowa odbita na czole – takie rzeczy mamy już za sobą, ale żeby nie było śladu po tych dziecięcych szaleństwach, kiedyś będzie potrzebny zabieg laserowy - wyjawiła Magdalena Waligórska-Lisiecka w rozmowie z "Super Expressem".