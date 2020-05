Gwiazda "Przyjaciółek" zmieniła fryzurę! To prawdziwa metamorfoza

Magdalena Stużyńska należy do grona gwiazd, które rzadko eksperymentują ze swoim wyglądem. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" jest wierna blondowi i do niedawna stale wybierała jedną długość włosów, które często wiązała w kucyka. Teraz aktorka pochwaliła się efektem wizyty w salonie fryzjerskim i pokazała, jak teraz wygląda. Co za zmiana! Sami spójrzcie!

Magdalena Stużyńska zdecydowała się na ostre cięcie!

Gwiazda serialu "Przyjaciółki" opublikowała na Instagramie efekty swojej pierwszej wizyty u fryzjera po wznowieniu działalności salonów. Aktorka odważyła się na sporą zmianę i jak sama pisze: to zakrawa na metamorfozę!

Pierwsza wizyta u fryzjera po izolacji i od razu pojechałam konkretnie! To już zakrawa na metamorfozę😉Ładnych parę centymetrów mniej, ale moje włosy tego potrzebowały. Teraz są odżywione, bez odrostu i szczęśliwe! - napisała Magdalena Stużyńska na Instagramie.

Magdalena Stużyńska zdradziła też, że należy do grona kobiet, którym wizyta u fryzjera zdecydowanie poprawia nastój!

Dziewczyny, jesteście cudowne! Dziękuję! Wiem dlaczego mało co tak poprawia nastrój jak wizyta u fryzjera. - dodała gwiazda "Przyjaciółek".

A oto efekty metamorfozy!

Jak fani ocenili metamorfozę Magdaleny Stużyńskiej?

Internauci są zachwyceni nową fryzurą Magdaleny Stużyńskiej. Tak krótkich włosów gwiazda jeszcze nie miała!

Pięknie 🌸 Wyglądasz idealniej, niż dotychczas 💓 Pięknemu we wszystkim pięknie 😊💚 Jejku jak pięknie Fantastyczna fryzura!!!! Bardzo pani Aniu do twarzy !!!! Jak nastolatka !

To się nazywa udana metamorfoza!

Zobacz także: Za nami 150 odcinków "Przyjaciółek"! Jak zmieniły się twoje ulubione bohaterki!

Magdalena Stużyńska do tej pory nosiła zdecydowanie dłuższe włosy! W serialu "Przyjaciółki" najczęściej były związane w kucyk.