Gwen Stefani już dawno przestała być jedynie piosenkarką. Piękna blondynka o ujmującej urodzie od kilku lat z powodzeniem zajmuje się modą. Jej marka L.A.M.B. podbija serca wielbicieli mody na całym świecie.

Stefani od dawna jest także zafascynowana japońskim kulturą i stylem życia. Zainspirowana tokijską dzielnicą Harajuku, która stała się kultowa za sprawą zbierającej się tam młodzieży mającej całkowitego fioła na punkcie mody i przebierającej się w stroje inspirowane m.in. manga i anime, Gwen nagrała piosenkę (Harajuku Girls), stworzyła linię perfum "Harajuku Lovers", a teraz postanowiła zaprojektować specjalną linię dla najmłodszych.

W kolekcji "Harajuku Mini" znajdziemy ubrania oraz dodatki. Linia utrzymana jest w charakterystycznym dla Harajuku stylu. Naszym zdaniem, to jedna z najciekawszych kolekcji dla dzieci ostatnich miesięcy. A Wy, co sądzicie o projektach Gwen?

Ubrania można kupić w sklepach Target, ceny wahają się od 3.99 dolarów do 29.99 dolarów.

