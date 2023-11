Ponad dwa miesiące temu media obiegła szokująca wiadomość o zatrzymaniu Jarosława Bieniuka. Sportowiec spędził noc w izbie zatrzymań i szybko okazało się, że jest podejrzany o popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Kobieta, która okazała się znajomą Jarosława Bieniuka, oskarżyła go o brutalny gwałt i podanie narkotyków. Prokuratura postawiła Bieniukowi zarzut „udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego”- były piłkarz nie został oskarżony o napaść seksualną. Bieniuk w swoim oświadczeniu zapewniał, że jest niewinny, a Sylwia S. kłamie.

Oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych - czytamy w oświadczeniu Bieniuka.

Wiadomo już, że policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, które według medialnych doniesień, przemawiają na korzyść Jarosława Bieniuka. Teraz "Super Express" donosi, że dotarł do nowych informacji w sprawie sportowca!

Sylwia S. nie została zgwałcona?

Według doniesień "Super Expressu" prokuratura ustaliła, że między Jarosławem Bieniukiem, a jego znajomą, która oskarża go o brutalny gwałt, doszło do stosunku seksualnego, ale nie ma podstaw, żeby uznać, że doszło do tego wbrew Sylwi S.

(...) pod jej paznokciami nie znaleziono materiału genetycznego pochodzącego od Bieniuka, co nie potwierdza jej wersji. Z kolei obrażenia, które posiadała, mogły powstać także podczas dobrowolnego odbycia stosunku - donosi "Super Express".

Co ciekawe, dziennik informuje, że na telefonie Jarosława Bieniuka śledczy znaleźli film nagrany w noc, kiedy miało dojść do gwałtu. Na nagraniu nie widać podobno, żeby kobieta była krępowana, o co Sylwia S. oskarżała sportowca. Według doniesień "Super Expressu" prokuratura miała również ustalić, że modelka już wcześniej wysyłała Bieniukowi zdjęcia i filmy erotyczne.

Jak więc zakończy się głośna sprawa Jarosława Bieniuka? Czy sportowiec usłyszy nowe zarzuty? A może mężczyzna udowodni, że został wrobiony w gwałt?

Znajoma oskarżyła Jarosława Bieniuka o gwałt.

East News

Mężczyzna zapewnia, że jest niewinny.

ONS