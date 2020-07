Jak wygląda po 10 latach Gusttavo Lima, twórca hitu "Tchê Tchê Rere"? Wyrósł na niezłego przystojniaka!

Od premiery tej kultowej piosenki niedługo minie dekada! To był prawdziwy wakacyjny hit, który na pewno nuciło większość z Was. Zapewne pamiętacie tego chudziutkiego chłopca, który wykonywał ten utwór, czyli Gusttavo Lima. Zapomnijcie o tym wizerunku - teraz to umięśniony mężczyzna, który w ogóle nie przypomina siebie z tamtego okresu. Jego metamorfoza robi ogromne wrażenie! Musicie to zobaczyć!

Zobacz także: Dieta sirtfood. To na niej Adele schudła ponad 40 kilogramów!

Gusttavo Lima, twórca hitu Balada (Tchê Tchê Rere) to teraz zupełnie inny człowiek! Ciężko go rozpoznać

Akordeon, skoczny rytm, przyjemny głos wokalisty i muzyczny hit gotowy. Prawie dekadę temu rozgłośnie radiowe grały ten utwór non stop! Mowa oczywiście o piosence Balada (Tchê Tchê Rere), którego wykonawcą jest Gusttavo Lima! Kiedy poznaliśmy ten utwór, Gusttavo był chudziutkim chłopcem, który wyglądał na bardzo nieśmiałego.

Teraz to już przeszłość, bowiem brazylijski piosenkarz stał się stałym bywalcem siłowni, zapuścił brodę i stał się prawdziwym ciachem! Wokalista wyraźnie zmężniał, a na jego ciele pojawiły się nowe tatuaże. Na głowie Gusttavo nie króluje już artystyczny nieład, a kolorowe koszulki odeszły w zapomnienie. Brazylijski gwiazdor w dalszym ciągu koncertuje, jednak nie udało mu się wylansować kolejnego hitu na miarę Tchê Tchê Rere, który grałyby międzynarodowe rozgłośnie radiowe. Teraz wokalista skupia się głównie na karierze w swoim kraju. Nie zmienia to jednak faktu, że piosenkarz ma rzeszę fanów (a zwłaszcza fanek). Jego profil na Instagramie śledzi aż 33,5 mln osób!

We wrześniu Gusttavo Lima skończy 31 lat. Jest szczęśliwie zakochany - jego żoną jest Andressa Suita, z którą ma syna Gabriela.

Zobaczcie zatem jak zmieniał się twórca hitu, do którego tańczyliśmy na każdej imprezie i dyskotece! Tak Gusttavo Lima wyglądał w okresie premiery swojego międzynarodowego hitu. Co ciekawe w jego promocji pomagał mu znany brazylijski piłkarz Neymar.

Jego hit zawsze porywał tłumy, a na koncertach fani z niecierpliwością czekali, aż będą mogli zaśpiewać słynny refren!

Już po trzech latach od premiery "Balady" ciężko było go rozpoznać. Gusttavo Lima zaczął regularnie uczęszczać na siłownię, dzięki czemu już w 2014 roku mógł pochwalić się naprawdę wspaniałą sylwetką.

Na ciele brazylijskiego wokalisty pojawiło się również więcej tatuaży. Tak Gusttavo Lima wyglądał w 2018 roku.

Nic dziwnego, że fanki wzdychają do przystojnego wokalisty. Jego serce od kilku lat jest już jednak zajęte.

Jego metamorfoza jest naprawdę niesamowita!

Tak Gusttavo Lima wygląda obecnie.