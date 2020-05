Grzegorz Halama jeszcze niedawno ważył 105 kg. Satyryk postanowił zadbać o swoje zdrowie i udało mu się zrzucić sporo kilogramów! Jego metamorfoza jest godna podziwu! Na najnowszych zdjęciach trudno jest go rozpoznać. Jaką dietę stosuje i ile kilogramów udało mu się już stracić?

Grzegorz Halama nie próżnuje podczas kwarantanny. Wolny czas postanowił poświęcić dla swojego zdrowia i rygorystycznie dba o sylwetkę. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało mu się zrzucić 15 kg ale to jeszcze nie koniec jego diety:

Grzegorz Halama jest na diecie ketogenicznej. O samej diecie więcej pisaliśmy TUTAJ. Jak to wygląda w przypadku Grzegorza? Satyryk zdradził, ze ma insulinooporność i hiperinsulinemię, dlatego jego dieta opiera się na mięsie oraz warzywach. Węglowodany zostały wyeliminowane.

Idę w kierunku diety ketogenicznej. Jem dużo, do woli, ile chcę – pod warunkiem, że jest to tylko tłuste mięso i warzywa. Unikam węglowodanów. Mam insulinooporność i hiperinsulinemię. Nadmiar wydzielania insuliny w organizmie powoduje tycie, a insulina pojawia się, kiedy je się dużo węglowodanów, które we krwi zmieniają się w cukier. Moja dieta to golonki, steki - mówi.