Gromee będzie jedną z gwiazd 55. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który rozpocznie się już 8 czerwca. Podczas konferencji promującej tę imprezę DJ znalazł dla nas czas i opowiedział m.in. o... ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego! Okazuje się, że muzyk śledził to wydarzenie. Jednak to nie suknia ślubna ani nawet nie zaproszeni goście zwrócili jego uwagę. Jesteście ciekawi, co najbardziej zainteresowało naszego reprezentanta na Eurowizji? Sprawdźcie nasze wideo!

Gromee reprezentował nasz kraj na Eurowizji 2018