Ponad dwa miesiące temu w tragicznym wypadku zginął Piotr Woźniak-Starak. Producent filmowy wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno na Mazurach, a jego ciało zostało odnalezione dopiero po kilku dniach poszukiwań. Uroczystości pogrzebowe męża Agnieszki Woźniak-Starak trwały dwa dni. Msza żałobna została odprawiona w Konstancinie-Jeziornej, a następnego dnia najbliższa rodzina i przyjaciele wzięli udział w ostatnim pożegnaniu Piotra Woźniaka-Staraka na Mazurach. Okazało się wówczas, że producent filmowy został pochowany na terenie posiadłości Staraków. Pochówek producenta od samego początku wzbudzał sporo kontrowersji, a dziś okazuje się, że sanepid skierował sprawę do prokuratury!

Jeszcze przed pogrzebem Piotra Woźniaka-Staraka sanepid informował, że nie wydawał zgody na pochowanie producenta filmowego na terenie rodzinnej posiadłości na Mazurach. Media informowały wówczas, że bliscy Piotra Woźniaka-Staraka zdecydowali się na wybudowanie katakumb, w których według prawa może zostać złożona trumna. Ostatnio okazało się jednak, że urzędnicy postanowili zbadać, czy Piotr Woźniak-Starak rzeczywiście został pochowany w katakumbach. Inspektor nadzoru budowlanego miał niestety sporo wątpliwości w tej sprawie.

To, co widziałem na miejscu, jest małą architekturą, jeśli chodzi o to, co zbudowano na powierzchni. Nie wiem, jak grób wygląda w środku, opierałem się na przekazanych mi informacjach i dokumentach - powiedział w rozmowie z PAP Jerzy Chmielewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Giżycku.