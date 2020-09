Oglądaliście ostatni odcinek "M jak miłość"? Jeżeli tak to sprawdźcie, jak wiele z niego zapamiętaliście! Przygotowaliśmy dla Was specjalny quiz z wiedzy o uwielbianym przez widzów serialu. Jaki prezent Mateusz kupił dla Lilki? Gdzie zakochani świętowali ostatni dzień szkoły i co mąż Kisielowej znalazł w rowie? Jeżeli oglądaliście 1526 odcinek "M jak miłość" to z pewnością znacie odpowiedzi na te pytania!

Rozpoczynamy nasz QUIZ z ostatniego odcinka "M jak miłość"!

Zobacz także: „M jak miłość”: Natalka wraca do Grabiny! U boku Franka przeżyła prawdziwy dramat