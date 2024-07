Synek Gosi Andrzejewicz w przyszłości będzie piłkarzem? Tak przynajmniej podejrzewa mama małego Mateuszka, która w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoim synku. Gosia Andrzejewicz przyznaje, że Mateusz, który już za kilka dni skończy roczek, jest bardzo aktywny. Piosenkarka nie ukrywa, że synek nie pozwala jej nawet na krótkie drzemki w ciągu dnia.

Wydaje mi się, że to jest urodzony piłkarz. Jest tak żywiołowy, praktycznie nie mogę pomyśleć o jakichkolwiek drzemkach przed 22. Przy takim synku nie można nie mieć energii. Trzeba! - przyznała Gosia Andrzejewicz. Mam cudownego partnera, który wspiera mnie w każdym momencie dnia, więc jeśli tylko o coś go poproszę, to nie ma żadnych problemów, nie ucieka jak to zwykle robią mężczyźni.