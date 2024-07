Drugi dzień festiwalu Top Trendy 2012 obfitował w emocje. I to od samego początku! Jako pierwsza na scenie pojawiła się największa diwa polskiej piosenki, Edyta Górniak. Piosenkarka wyglądała obłędnie w białej kreacji Bohoboco i zachwyciła wykonaniem legendarnego przeboju "I Will Always Love You" swojej idolki, Whitney Houston.

W ten krótki, ale pełny emocji występ, Górniak włożyła mnóstwo serca. Publiczność wyczuła autentyczność w emocjach Górniak i nagrodziła ją długimi brawami. Po występie gwiazda za kulisami spotkała się z redakcją AfterParty.pl i zdradziła komu prywatnie śpiewała "I Will Always Love You", dlaczego zdecydowała się wykonać tę trudną piosenkę na Top Trendach i jak ważny był to dla niej występ.