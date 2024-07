Jak donosi magazyn "Gwiazdy" Edyta Górniak i prawnik Piotr Schramm wynajęli dom pod Warszawą. To przełomowa decyzja w związku pary i dowód na to, że są bardzo w sobie zakochani. Wybór mieszkania trwał bardzo długo. W końcu się udało.



– Dom jest bardzo przytulny i urządzony ze smakiem – informuje osoba z otoczenia gwiazdy.



Nie jest jasne, czy ta decyzja ma związek z poważnymi deklaracjami. Edyta Górniak co prawda wielokrotnie powtarzała, że nie będzie chciała już wyjść za mąż, ale ostatnio wspominała też, że wiele jeszcze może się zmienić i wydarzyć.



Wygląda na to, że Edyta wyznaje zasadę "nigdy nie mów nigdy".

