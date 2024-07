Edyta Górniak nie ma ostatnio dobrej passy. Nie dość, że pokłóciła się z Mają Sablewską o jej udział w" X Factor", to i dotychczasowi sprzymierzeńcy nie chcą z nią współpracować. To już pewne, że piosenkarka nie pojawi się w żadnym telewizyjnym programie w wiosennej ramówce. Chociaż miała spore szanse na to, żeby zasiąść w jury polsatowskiego programu Tylko muzyka, to rozmowy Maj Sablewskiej na temat udziału gwiazdy w tym show zakończyły się fiaskiem.



Edyta musi zrozumieć, że nie może stawiać nam bezwzględnych warunków. Chodzi o to, że decyzje o doborze jurorów podejmuje producent, a nie osoby zapraszane do programu. Nie mogliśmy się zgodzić na jej warunki. Jeśli ma jakieś zastrzeżenia personalne go kogokolwiek, to powinna je rozwiązywać prywatnie. W pracy liczy się profesjonalizm. – wyjaśnia Paweł Czajkowski, pracownik PR-u Polsatu.

Nam udało się dowiedzieć, że Edyta zażądała wykluczenia z jury Darka Krupy, który najprawdopodobniej będzie jednym z trzech jurorów. Stacja nie podpisała na razie z nim umowy, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie on pojawi się w marcu w polsatowskim show. Górniak zaś będzie mogła oglądać swojego byłego męża na telewizyjnym ekranie.

