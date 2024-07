Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że Edyta Górniak ma nagrać piosenkę z samym Davidem Guettą. Światowej sławy producent miał podobno zainteresować się Górniak po tym jak dostarczono mu jej piosenki. Jednym słowem - sukces! W końcu wszystkie dźwięki jakich dotknie się Guetta natychmiast "koszą" konkurencję na listach przebojów (patrz: Snoop Dogg czy Madonna).

Edyta mocno zastanawiała się nad tą współpracą. Pierwsze efekty miało przynieść wspólne spotkanie gwiazd. Jednak ostatecznie Górniak zrezygnowała z pomocy Davida. Powód? Okazał się zbyt drogi.



- Edyta doszła do wniosku, że honorarium Davida za wyprodukowanie jednej piosenki jest wyższe niż koszt nagrania całej płyty. Za te pieniądze Górniak woli nakręcić dodatkowe teledyski oraz skoncentrować się na promocji nowego albumu i zaplanowanej na przyszły rok trasie koncertowej - zdradza osoba z otoczenia Górniak w rozmowie z "Na żywo".



To raczej oczywiste, że współpraca z takimi producentami jak David Guetta do najtańszych nie należy. Z drugiej strony, gdyby doszło do nagrania wspólnego utworu mógłby to pomóc Edycie znów zaistnieć zagranicą...



