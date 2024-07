To były czasy! Na gali Eska Music Awards 2010 na jednej scenie spotkały się... Doda, Marina oraz Edyta Górniak! Ale po kolei. Edyta Górniak wręczyła nagrodę Marinie za "Debiut Roku". Obie panie pracowały wówczas z Mają Sablewską, a ta z kolei była już skonfliktowana z Dodą, która poprowadziła galę (wraz z Tomaszem Karolakiem). Marina i Edyta szybko zaprzyjaźniły się ze sobą, co było widać na scenie. Łuczenko (dziś Szczęsna), kiedy odbierała statuetkę, podziękowała z kolei Sablewskiej (wtedy padło słynne "Maja, Maja, zrobiłyśmy to!"). Jak na to wszystko zareagowała Doda? Zobaczcie wideo!

Jak sytuacja wygląda dziś? Marina, Doda i Edyta Górniak to nadal gwiazdy na absolutnym topie. Maja Sablewska po jakimś czasie rozstała się zarówno z Edytą, jak i z Mariną (2011), a następnie pogodziła się z Dodą. Zrezygnowała jednak z bycia menadżerem i sama została gwiazdą. Do dziś ma konflikt z Górniak - a chodzi o... pieniądze.

Doda i Edyta Górniak nadal za sobą nie przepadają, a Marina nie ma z żadną z nich kontaktu. Tak, łatwo się pogubić. Zobaczcie wideo!

Doda na Eska Music Awards 2010.

Edyta Górniak i Marina na Eska Music Awards 2010.

Maja Sablewska i Marina zakończyły współpracę w 2010 roku.