Kilka dni temu, powołując się na jeden z tygodników, informowaliśmy Was o konflikcie Ani Dąbrowskiej ze stylistą fryzur Kajetanem Górą, który został ponoć zwolniony z pracy przy produkcji „The Voice of Poland”.

Według doniesień prasowych to właśnie jurorka doprowadziła do tego, że fryzjerowi podziękowano za współpracę, dlatego, że wstawił się za jedną z uczestniczek, którą wcześniej skrytykowała piosenkarka.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie doniesienia zza kulis muzycznego show są prawdziwe! Przedstawicielka Kajetana Góry zaprzeczyła wszelkim rewelacjom i przyznaje, że jego pozycja w programie pozostaje niezmienna.

