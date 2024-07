To na takie zdjęcie czekali paparazzi na całym świecie, którzy towarzyszyli Kim Kardashian w każdej podróży - zarówno za granicę, jak i do sklepu po lody. Od kiedy gwiazda oznajmiła (a w zasadzie zrobił to jej partner Kanye West), że jest w ciąży, regularnie pokazywaliśmy wam galerie zdjęć, na których można było zaobserwować jak rośnie ciążowy brzuszek celebrytki, która jest obecnie w 6. miesiącu błogosławionego stanu. W kolekcji zdjęć brakowało tylko jednego - tego, które wczoraj Kim wrzuciła na... prywatny Instagram.

Kardashian pochwaliła się brzuszkiem w dwóch wersjach - pod koszulką i po odkryciu. Dzisiaj to zdjęcie jest hitem na amerykańskich serwisach o gwiazdach i pewnie niedługo trafi także na łamy amerykańskiej prasy.

Zastanawiające jest tylko, że na zdjęciach nie widać 30 kilogramów, które przybrała na wadze Kim w trakcie ciąży. Czyżby doniesienia "In Touch" okazały się zmyślone? Jeśli tak, to możemy być spokojni o zdrowie dziecka. Zobacz: Kim grozi przedwczesny poród!

