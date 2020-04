"Gogglebox": Marek Morus przeszedł ogromną metamorfozę! Pokazał, jak walczy o szczupłą sylwetkę!

Marek Morus jest członkiem słynnego trio z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem z Mateuszem Borkowskim i Damianem Naganą rozbawiają widzów do łez swoimi nietuzinkowymi tekstami i zabawnymi reakcjami. Od pewnego czasu Marek przechodzi ogromną metamorfozę i walczy o szczupłą sylwetkę. Na swoim Instagramie bohater hitu TTV pokazał, jak udaje mu się gubić zbędne kilogramy! Efekty są zdumiewające! Zobaczcie sami!

Marek Morus od pewnego czasu walczy z nadprogramowymi kilogramami. Bohater "Gogglebox. Przed telewizorem" postanowił zmienić swoje życie. Przeszedł na zdrową dietę i zaczął uprawiać sport. Jakiś czas temu z rozmowie z Party opowiedział o zmianie nawyków żywieniowych, które sprawiają, że chudnie.

Jeśli chodzi o moją dietę, to między pierwszym a ostatnim posiłkiem jest 8 godzin różnicy, tzn. jeśli śniadanie jem o 10 to kolację spożywam o 18. Nie jem cukru i spożywam mało chleba, jeżeli już to czarny, chyba, że nie chce mi się naprawdę iść do piekarni.. Mniej jem, ale bardziej świadomie. W brzuchu 8 cm spadło. Zakładam ciuchy sprzed 4 lat... Coś się ruszyło ale powoli - powiedział nam Marek.