Gisele Bundchen to już legenda. Mimo, że skończyła już 31 lat, a w świecie modelek dla większości jest to wiek emerytalny, wciąż jest twarzą ponad dwudziestu światowych marek, m.in.: w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, Korei i Turcji.

W ciągu ostatniego miesiąca pojawiła się w aż dwóch kampaniach jednych z najbardziej znanych marek na świecie. Jedna to, z właściwym dla tego domu mody charakterem, seksowna sesja nad basenem dla Versace, druga zaś to bardzo nowoczesna, a jednocześnie tajemnicza kampania Givenchy.

Sława pięknej brazylijki, jak widać, nie przemija! I choć Gisele należy do modelek, które są opłacane za największe stawki, wciąż nie brakuje chętnych, którzy widzieliby ja jako twarz swojego domu mody.

