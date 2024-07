Gienek Loska jest jednym z faworytów programu „X-factor“. Piosenkarz jakiś czas temu wyznał, że kiedyś miał ogromny problem z nadużywaniem alkoholu. Temat zainteresował całą rzeszę ludzi i wokół Loski i jego nałogu natychmiast zrobiło się głośno. Teraz uczestnik programu żałuje, że podzielił się swoim problemem z innymi.

- Trochę czuję się wykreowany na anonimowego alkoholika, co mnie zaczyna, za przeproszeniem, bardzo wku... Wszyscy uważają mnie za faceta po przejściach, co mnie irytuje. Muszę coś z tym zrobić – powiedział w dzienniku „Fakt“ piosenkarz.

- Trochę żałuję, że się przyznałem do tego, że byłem alkoholikiem. Powiedziałem o tym raz, a resztę zrobili za mnie, bo to bardzo chwytliwy temat. Każdy ma swoje życie, człowiek pił, pił, pił i przestał. Byłem młody i głupi. Potem przyszedł czas na co innego – dodał.

Dziś muzyk chce skupić się na śpiewaniu, rozwijać swój talent i walczyć w „X-factor“. Walkę z nałogiem ma już przecież za sobą.

daks



