Gienek Loska nie żyje. Zwycięzca programu "X Factor" odszedł po długiej chorobie

9 września zmarł Gienek Loska. 45-letni zwycięzca „X-Factor” od dwóch lat przebywał w śpiączce po tym jak w 2018 roku miał wylew. Informacja o śmierci muzyka pojawiła się w białoruskich mediach.

Gienek Loska w 2018 roku podczas wizyty na Białorusi u swojej matki doznał udaru mózgu. W dniu, kiedy miał wracać do kraju tuż przed obiadem nagle upadł, ale pomoc medyczna przyszła zbyt późno.

Pół godziny później wyszedł na chwilę przed dom jeszcze odetchnąć, zakręcił się w kółko - widzieli to sąsiedzi - i upadł. Natomiast, ponieważ nie było wiadomo co mu się stało, pomoc medyczna dotarła bardzo późno. (...) Policja się zainteresowała. Potraktowali go w mało sympatyczny sposób, bo nie wiedzieli co się dzieje. W momencie od zabrania do pierwszego szpitala, potem drugiego szpitala, nie postawiono żadnej sensownej diagnozy, co jest kluczowe przy okazji udaru - powiedziała Agnieszka Stawicka w "Pytaniu na śniadanie".