Gienek Loska nie żyje. Jego partnerka Agnieszka Stawicka wspierała go do samego końca

Gienek Loska nie żyje - ta smutna wiadomość pojawiła się w mediach w czwartek 10 września 2020 roku. Loska miał zaledwie 45 lat. Poważne problemy ze zdrowiem zaczęły się u niego niespodziewanie w maju 2018 roku. Wtedy Loska doznał wylewu krwi do mózgu - o wszystkim opowiedziała wtedy jego partnerka Agnieszka Stawicka, która starała się wspierać jak tylko mogła swojego partnera w tych najtrudniejszych chwilach - zarówno dla niej, jak i dla niego.

ZOBACZ WIDEO Czy Joanna Opozda i Antek Królikowski mają dość paparazzi? 01:16

Gienek Loska doznał wylewu - na co zmarł Gienek Losek?

Geniek Loska w 2018 roku doznał wylewu krwi do mózgu. Przebywał w domu swojej mamy, która mieszka na Białorusi. W "Pytaniu na Śniadanie", partnerka Gienka Loski Agnieszka Stawicka mówiła, że jego stan pogorszył się niespodziewanie. Muzyk w maju 2018 roku pojechał na Białoruś, by zaopiekować się swoją chorą mamą. Jego wizyta dobiegała końca. W dniu, w którym doznał wylewu, miał wracać do domu. Zapowiedział partnerce, że będzie w domu o godzinie 16:00. Niestety nie dotarł na obiad.

Pół godziny później wyszedł na chwilę przed dom jeszcze odetchnąć, zakręcił się w kółko - widzieli to sąsiedzi - i upadł. Natomiast, ponieważ nie było wiadomo co mu się stało, pomoc medyczna dotarła bardzo późno - powiedziała Agnieszka Stawicka w "Pytaniu na śniadanie". - Policja się zainteresowała. Potraktowali go w mało sympatyczny sposób, bo nie wiedzieli co się dzieje. W momencie od zabrania do pierwszego szpitala, potem drugiego szpitala, nie postawiono żadnej sensownej diagnozy, co jest kluczowe przy okazji udaru - dodała.

Dopiero po 11 godzinach od wylewu trafił 200 kilometrów dalej do Baranovich, tam mu udzielono pomocy, stwierdzono rozległy wylew. Jego stan zaczął się poprawiać, dbała o niego Agnieszka Stawicka. Jednak wszyscy doskonale wiedzieli, że powrót do normalnego życia będzie albo niezwykle trudny, albo wręcz niemożliwy...

Agnieszka Stawicka, partnerka Gienka Loski apelowała o pomoc. Mówiła, że Loska potrzebował rehabilitacji.

Gieny nie trzeba budzić, jego trzeba rehabilitować. Jego stan neurologiczny jest poważny, ale on słucha, słyszy, porozumiewa się z nami oczami. A jak mruga, to tak pięknie… To bardzo wzruszające, że tak się do tego przykłada. Odpowiada w ten sposób na tyle, na ile może - mówiła niedawno w jednym z wywiadów Stawicka.

Gienek Loska był nieprzytomny, ale zdaniem Stawicka, rozumiał co się działo wokół niego.

Giena jest przepięknie zadbany, ma pełne leczenie, masaże i wszystko, co może w tym momencie mieć, włącznie z audiobookami i muzykoterapią. To są rzeczy, które są dla niego bardzo ważne. Dzięki wsparciu i temu, że ludzie się tak ładnie zachowali i nam pomogli, kupiliśmy między innymi dobry sprzęt audio, naprawdę świetnej jakości. To też nie jest bez znaczenia dla muzyka, żeby słuchał wszystkiego tak jak lubi. Ma swoje płyty i płyty przyjaciół, którzy także dostarczają mu nowego materiału. On oczywiście nie mówi, ale widzę, że kiedy słyszy swoje własne piosenki, to sobie przy nich rusza ustami i śpiewa - dodała w rozmowie z Onetem.

Niestety mimo starań Agnieszki Stawickiej i pomocy innych ludzi, Gienek Loska zmarł. Rodzinie i jego najbliższym przyjaciołom składamy kondolencje.

Zobacz także: "Otworzył oczy, a po policzkach spłynęły mu łzy" Partnerka Gienka Loski poruszająco o tym jak muzyk zareagował na zbiórkę pieniędzy na jego leczenie

Gienek Loska nie żyje. Artysta doznał wylewu w 2018 roku.

Agnieszka Stawicka wspierała go do końca.