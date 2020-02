Gerard nieśmiało zdobywa serce Iwony w "Sanatorium Miłości". Waldemar jednak się nie podda! 

W dzisiejszym odcinku "Sanatorium Miłości" królowało uczucie Władysława i Steni. Uczestnik postanowił wyznać miłość wybrance na koniec odcinka. Stenia przyznała, że nie jest to jeszcze gorąca miłość ale bardzo wierzy w uczucie Władka i chciałaby, aby im się udało. Uczestnicy odcinka podejmowali również temat seksu w średnim wieku oraz świętowali urodziny Bożeny. Powodzeniem wśród mężczyzn cieszyła się także Iwonka, chociaż pokazała również swoją lekko marudną stronę, co nie do końca spodobało się jej towarzyszom z programu.

"Sanatorium Miłości" - co się wydarzyło w 7. odcinku

W dzisiejszym odcinku Bożena świętowała podwójnie - obchodziła swoje urodziny oraz została "kuracjuszką odcinka" i zaprosiła na randkę Władysława.

Uczestnicy tego dnia podjęli dwa bardzo ważne tematy. Jednym z nich był wiek seniora. Niektórzy twierdzili, że im nie przeszkadza, natomiast to trudny temat dla Iwony, która de facto jest w programie najmłodsza:

- Zaczynam odczuwać starzenie się skóry - wyznała

- Starość trzeba przyjąć godnie - powiedziała Wiesia

Dyskusja ta wywołała małą kłótnię.

Uczestnicy wzięli udział również w naturalnej sesji portretowej. Efekty wywołały wiele wzruszeń. W trakcie odcinka nie dało się również nie zauważyć starań Waldemara o Iwonę, która ma powodzenie u uczestników:

Jak już ją złapię to koniec! Ale mam takie zasady, ze nigdy nie wchodziłem komuś w paradę ale jeżeli nie wykorzysta swojej szansy to jestem ja! - powiedział, mając na myśli Gerarda

Gerard podczas malowania muralów z dziećmi ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, napisał na muralu "Kocham Iwonkę" po czym uciekł speszony.

Trzeba wziąć za te słowa świadomą odpowiedzialność. Dla mnie są to bardzo ważne słowa - powiedziała Iwona

Miły czas na randce spędzili także Władek i Basia, która żartowała, że muszą się przyzwoicie zachowywać, żeby ich w sanatorium na języki nie wzięli. Kuracjusze podejmują coraz odważniejsze tematy. Znają już się na tyle, że nie krępują się tematu seksu:

- To jest tylko kwestia dopasowania partnerów - powiedział Waldemar

- Każdy z nas tego potrzebuje. Spontaniczny seks też jest fajny - Iwona

- No może nie raz na miesiąc ale raz na tydzień! To mobilizuje, człowiek robi się całkiem inny. - Gerard

- W pewnym wieku niestety może już być mniej. Bliskości nam trzeba bardziej - Bożena

Czy uczestnicy "Sanatorium Miłości" znajdą upragnioną miłość w programie?

Kuracjusze spędzili dziś czas bardzo aktywnie. Podczas malowania murali Gerard nieśmiało wyznał miłość Iwonie.

Bożenka została kuracjuszką odcinka. Obchodziła również swoje urodziny. Podwójne gratulacje!