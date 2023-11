Gdzie jest Dawid Żukowski z Grodziska Mazowieckiego? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy Polacy, którzy od kilku dni śledzą sprawę zaginionego chłopca. Niestety, policji do tej pory nie udało się odnaleźć 5-letniego Dawida, który po raz ostatni był widziany w środę, 10 lipca. Ojciec zabrał go ok. godziny 17 z domu w Grodzisku Mazowieckim i razem odjechali w stronę Warszawy. Kilka godzin później okazało się, że ojciec chłopca popełnił samobójstwo. Zaginięcie chłopca zgłosiła matka Dawida Żukowskiego. Od tej pory szukają do setki policjantów, żołnierzy, ochotników.

Dawid Żukowski: koniec poszukiwań w terenie

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak w rozmowie z TVN24 przyznał, że zakończyły się poszukiwania w terenie.

Od wczoraj wieczora trwa bardzo szczegółowa analiza kryminalistyczna tych wszystkich ustaleń, które mamy. Mówimy tutaj zarówno o ustaleniach wynikających z pracy operacyjnej i ustaleniach procesowych. To też przesłuchania świadków i wszystkie protokoły, które zostały już wykonane - poinformował przed kamerą.

Rzecznik policji przyznał, że działania w terenie w każdej chwili mogą zostać przywrócone jednak teraz śledczy skupią się na pracy analitycznej. Co jeszcze wiemy w sprawie Dawida Żukowskiego? Pojawiły się nowe, niepokojące informacje dotyczące ojca chłopca!

Ojciec Dawida Żukowskiego miał poważne problemy?

Jak już wiemy, ojciec Dawida Żukowskiego przed śmiercią wysłał swojej żonie wiadomość, w której zagroził, że kobieta już nigdy nie zobaczy syna - według medialnych doniesień rodzice chłopca od kilku tygodni żyli w separacji. Teraz na jaw wychodzą nowe informacje w sprawie ojca zaginionego Dawida z Grodziska Mazowieckiego! Psycholog Teresa Gens, która pracuje sądzie w Grodzisku w rozmowie z Polsat News zdradziła, czego dowiedziała się od mieszkańców miasta.

Ludzie znają mnie z mediów, więc opowiadali mi wiele rzeczy. Mówią, że ojciec Dawida miał problemy z hazardem i narkotykami - zdradziła w Polsat News.

Teresa Gens zdradziła, że właścicielka jednego ze sklepów opowiedziała jej, co usłyszała od swoich klientów.

Była u niej w sklepie klientka, która słyszała rozmowę ojca Dawida w przedszkolu. Miał wówczas przekazać, że przez dłuższy czas nie będzie dziecka w placówce, bo wyjeżdża - relacjonowała na antenie stacji.

Co się stało z Dawidem Żukowskim? Czy piąta doba poszukiwań będzie przełomowa i wkrótce policja odnajdzie 5-letniego chłopca? Wierzymy, że tak się stanie!

Przypominamy, że każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13), z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Dawid Żukowski zaginął w minioną środę.