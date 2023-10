Anika Dąbrowska ma dopiero 15 lat, a swoim pięknym głosem, zdobyła już serca tysięcy fanów. Młoda wokalistka wzięła udział w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod skrzydłami Cleo udało jej się wygrać ten popularny program. Od tamtej pory piosenkarka ciężko pracuje nad nowymi utworami i wygląda na to, że już niedługo dołączy do zacnego grona popularnych, młodych wokalistek w naszym kraju - jak Roksana Węgiel czy Viki Gabor!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Aniką. Młoda artystka opowiedziała nam, jak widzi siebie i swoją karierę za pięć lat. Musimy przyznać, że artystka mierzy naprawdę wysoko. Zobaczcie, co w rozmowie z reporterką Party.pl, zdradziła Anika Dąbrowska!