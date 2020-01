Gdańsk uczcił pamięć prezydenta Pawła Adamowicza podczas finału WOŚP. Żona: "Jest ze mną cały czas"

Tegoroczny finał WOŚP najbardziej wyjątkowy był oczywiście w Gdańsku. Rok temu podczas "Światełka do nieba" na scenie został zaatakowany prezydent miasta, Paweł Adamowicz. Nożownik., Stefan W., zadał politykowi kilka śmiertelnych ciosów - następnego dnia Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu. Dziś Gdańsk uczcił jego pamięć, a żona, Magdalena Adamowicz, wygłosiła kilka wzruszających słów ze sceny!

Zobacz także: Jak wyglądają dziś dzieci Pawła Adamowicza? Antonina wyrosła na piękną i mądrą kobietę

Rok temu finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zakończył się tragicznie. Prezydent Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie. Zmarł dzień później, w szpitalu w Gdańsku, a cała Polska pogrążyła się w żałobie.

"Światełko do nieba" w Gdańsku w tym roku wyglądało inaczej niż w poprzednich latach. Na początku zebrani goście usłyszeli przemowę Pawła Adamowicza sprzed roku, kiedy dziękował mieszkańcom miasta za zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP.

Głos zabrała zaś m.in. żona prezydenta, Magdalena Adamowicz:

Kochani, to dla mnie bardzo trudny moment. To jest najtrudniejszy moment od 14 stycznia 2019 roku. Być tu z wami i mówić tu do was, ale pamiętajcie, że dobro zwycięża, że zło nie może wygrać, że nie damy się zastraszyć. Jesteście wszyscy tutaj, dlatego, że się nie boicie. Pamiętajcie, zło boi się odwagi, dlatego stąd, z Gdańska wieje wiatr i świeci słońce odwagi, słońce solidarności, słońce tolerancji i otwartości. Paweł jest ze mną. Jest ze mną cały czas, jego obrączka wisi na mojej szyi. Jest z gdańszczanami, jest z wami wszystkimi – powiedziała Magdalena Adamowicz.