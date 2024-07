Fryderyki 2016 rozdane! Czwartkowa gala rozdania najpopularniejszych, polskich muzycznych nagród była bardzo emocjonująca, a statuetki powędrowały do najlepszych. Złotego Fryderyka otrzymała Kora, która niezwykle ucieszyła się z tej nagrody i zapowiedziała, że to jeszcze nie koniec jej działalności:

To jest nagroda za całokształt. I to jest chwila na zastanowienie, czy jest coś do zrobienia. Jestem w formie pośredniej i może coś zrobię. Nagroda też mobilizuje. To jest pewne zamknięcie i może powstanie jakaś płyta, bo materiał jest.