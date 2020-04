Sylwia Grzeszczak zaprezentowała się w nowej fryzurze. Podczas kwarantanny postawiła na odważną zmianę. Efekty metamorfozy można było oglądać podczas jej mini koncertu w "Dzień Dobry TVN". Na chwile przed występem opublikowała w sieci zdjęcie, na którym zauważalne są zmiany w jej wizerunku.

Nowa fryzura Sylwii Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak uwielbia eksperymentować z wizerunkiem, nie tylko tym scenicznym ale również codziennym. Jej nowe odsłony zazwyczaj trafiają w gusta fanów, którzy nie szczędzą jej komplementów. Na szczęście Sylwia stara się być aktywna w sieci, gdzie udaje jej się utrzymywać stał kontakt, ze swoimi odbiorcami ale ciągle potrafi ich zaskoczyć. Tak było i tym razem, kiedy zapowiedziała swój mini koncert w "Dzień Dobry TVN", prezentując zupełnie nową fryzurę. Wokalistka zdecydowała się na odważne cięcie i znacznie skróciła długość swoich włosów. Jak Wam się podoba w takiej długości i chłodnym odcieniu blondu?

Do nowej fryzury wokalistka dobrała również apaszkę na włosy w groszki, która była uzupełnieniem jej stylizacji. Sylwia wygląda niezwykle dziewczęco i świeżo. Zdecydowanie ma szczęście i brak dostępu do usług fryzjera nie daje jej się we znaki. Czyżby nowa metamorfoza była zasługą jej osobistych zdolności fryzjerskich? Zazdrościmy i podziwiamy!

Sylwia Grzeszczak uwielbia metamorfozy, przez co często eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Jeszcze kilka dni temu, jej włosy były dłuższe:

Czy podoba Wam się Sylwia w nowym wydaniu? A może woleliście ją w długich włosach?