Franek z Love Island na Instagramie pokazał prawie wszystko! Wzbudził skrajne emocje

Franek Rumak był jedną z najbardziej barwnych postaci w "Love Island" i zrobił oszałamiające wrażenie na damskiej części ekipy programu. Chociaż o jego względy walczyło kilka pań, to ostatecznie serce Franka zdobyła 23-letnia Marietta. Uczestnik "Love Island" po udziale w programie, zyskał grono fanów, którzy śledzą jego losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Franek na bieżąco relacjonuje swoje życie, jednak tym razem postanowił zaskoczyć swoich wielbicieli i wstawił swoje nagie zdjęcie! Fotografia wywołała skrajne emocje wśród fanów uczestnika programu "Love Island".

Franek Rumak pokazał swoje nagie zdjęcie

Franek z "Love Island" jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, na których często pojawiają się zdjęcia jego muskularnej sylwetki. Przystojniak może pochwalić się naprawdę pięknym ciałem, a jego zdjęcia często wprawiają zwłaszcza damską część jego fanów, w ogromny zachwyt. Tym razem Franek postanowił jednak posunąć się o krok dalej i... opublikował nagie zdjęcie, a pod fotografią zamieścił wpis na temat diety. Uczestnik "Love Island" zakrył jedynie intymne miejsce ręcznikiem.

Dobre światło i coś się powoli zaczyna dziać 😁Waga na dzień dzisiejszy: 80kg. Nie mam diety. Albo inaczej... KAŻDY MA DIETĘ😎Dieta to nic innego jak sposób odżywiania. Podejrzewam, że każdy tutaj je, więc każdy jest na diecie 👊 Świadomość. To jest klucz🗝Świadomość tego co sprawia że tyjemy/chudniemy, czujemy się lepiej/gorzej, jesteśmy bardziej/mniej/zdrowi, mamy więcej/mniej energii do życia 🔥 Magi tutaj nie ma. Wiedza istnieje i jest UWAGA UWAGA darmowa 😁 - czytamy we wpisie Franka z "Love Island".

Zdjęcie Franka wywołało skrajne emocje wśród jego fanów. Część z nich nie kryła swojego zaskoczenia jego nagą fotografią!

- Żenada jak można wstawiać coś takiego !! - Jak można wstawić takie zdjęcie na Instagram... - Nie ogarniam czy już nie ma prawdziwych mężczyzn tylko zostali tacy co się wyginają przed lustrem i chodzą w rurkach masakra - Pytanie: gdzie zaczyna się intymność dla partnera/ partnerki a kończy intymność dla obserwatorów/ obcych ludzi? Nie neguje i nie hejtuje tego co Pan mówi czy pokazuje po prostu jestem ciekawa - piszą fani.

Z kolei pozostali obserwatorzy Franka, a zwłaszcza ich damska część, nie mają nic przeciwko tak odważnym zdjęciom.

- Piękna sylwetka❤️ wiedząc ile pokonałeś w drodze do celu naprawdę szacun - Fajne ciacho i tyle w temacie😉ma to coś to pokazuje ...czy potrzebny ten hejt co komu do tego, więcej dystansu do siebie i do innych 😉 - OMG Franek coś Ty mi zrobił. Nie mogę się skupić na robocie !!!! - piszą pozostali komentujący.

A Wy, co myślicie na ten temat? Czy wstawianie tego typu zdjęć do mediów społecznościowych to przesada?

Franek często publikuje zdjęcia swojej muskularnej sylwetki i wprawia w zachwyt zwłaszcza damską część swoich obserwatorów!