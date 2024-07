W tym roku Natalia Siwiec nie miała sobie równych. Przynajmniej jeśli chodzi o okładki i sprzedaż magazynu "Playboy". Jej zdjęcie w mokrym i rozrywanym t-shirtcie z orłem wywołało poruszenie w Polsce i kilku innych krajach Europy. Nic więc dziwnego, że na imprezie Fotoerotica to właśnie Miss Euro była największą gwiazdą.

Reklama

Swoją obecnością Siwiec wywołała największe zainteresowanie fotoreporterów, gapiów i innych celebrytów. Dawid Woliński nie odstępował modelki nawet na krok. Wspólnie plotkowali i pozowali do zdjęć. Kto wie, może wkrótce Natalia założy jego sukienkę? Albo przejdzie się po wybiegu podczas prezentacji nowej kolekcji, która już 17 grudnia.

Póki co, na wczorajszy wieczór, modelka zdecydowała się wybrać ostrą kreację z brytyjskiej marki bieliźnianej Bordelle, za którą trzeba zapłacić ok. 3 tysięcy złotych. Sukienka podkreśliła ponętne kształty Miss Euro i świetnie pasowała do jej wyzywającego, seksownego stylu. Natalia inaczej potraktowała kreację bieliźnianą niż Jola Rutowicz, która wyglądała tanio i tandetnie. Przypomnijmy: Ups! Okropna stylizacja Joli Rutowicz

Stylizację Siwiec uzupełniła czarnymi kozakami z zamszu. Pasowały jej do kreacji?

Zobacz także

Reklama

Więcej zdjęć Natalii i innych seksbomb z imprezy "Playboya":