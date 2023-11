Już jest! Od poniedziałku za jedyne 2,99 zł najnowszy "Flesz" do kupienia tylko w dobrych punktach sprzedaży. A co w nim znajdziecie?

Numer jeden to walka w sądzie Anety Zając i Mikołaja Krawczyka. Krawczyk chce płacić mniejsze alimenty na dzieci. Co mówi? Jak przekonuje o tym sąd? Wszystko znajdziecie we "Fleszu". Co jeszcze znajdziecie w numerze? (Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk historia ich konfliktu)

Wywiad z Justyną Żyłą - jak Piotr zareagował na jej rozbieraną sesję? (Justyna Żyła w Playboyu - zdjęcia i opinie) Porady jak schudnąć 5 kilogramów przed urlopem oraz jakie espadryle wybrać na wakacje - shopping!

"Flesz" za jedyne 2,99 zł

