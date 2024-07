Karolina Malinowska miesiąc temu urodziła dziecko i już wróciła na stołeczne salony. Była modelka i prezenterka pojawiła się wczoraj na wielkiej gali Flesz Fashion Night zorganizowanej w warszawskim Muzeum Narodowym.

Reklama

Przeczytajcie więcej o Flesz Fashion Night

Reklama

Chociaż widać, że gwiazda nie wróciła jeszcze do swojej wagi to i tak wyglądała świetnie. Karolina Malinowska na czerwonym dywanie pojawiła się w krótkiej sukience, dzwonku stylizowanym na modę lat 70. Do tego delikatny makijaż, klasyczne szpilki i szary płaszczyk. Wszystko było bardzo stonowane i grało ze sobą doskonale. Po raz kolejny gratulujemy młodej mamie gustu i wyczucia stylu.

Zobaczcie więcej zdjęć z Flesz Fashion Night: