Już po raz 8 odbyła się jedna z największych modowych imprez w Polsce, czyli Flesz Fashion Night. 3 września do studia ATM przybyło wiele gwiazd, a wśród nich m.in. Doda, Małgorzata Socha, Klaudia Halejcio, Sławek Uniatowski czy Agnieszka Hyży. Podczas wyjątkowego pokazu mody swoje kreacje zaprezentowali najlepsi polscy projektanci - Ranita Sobańska, MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Martyna Sowik, Agnieszka Maciejak, Maciej Zień i Izabela Łapińska.

Ważnym momentem było zaprezentowanie sukni inspirowanej pysznym orzechowym batonikiem DUPLO, którą wybraliście w naszym konkursie. Stworzył ją młody, zdolny projektant Adrian Krupa. Jest znany i doceniany w świecie mody - zdobył prestiżowe nagrody Fashion Designers Awards 2019 oraz Złotą Nitkę 2018. Adrian projektował ubrania dla takich gwiazd jak Natalia Nykiel, Margaret czy Natasza Urbańska! Jego kreacja inspirowana batonikiem DUPLO zrobiła na wszystkich gościach ogromne wrażenie! Krótka, czerwona sukienka z grubym paskiem w talii była po prostu piękna i idealnie oddała wyjątkowość smaku DUPLO. Tiul nawiązywał do lekkiego orzechowego kremu, a plisy do czekoladowej faktury batonika. Tej sukienki nie da się zapomnieć! Marka zadbała również o to, by wszyscy goście czuli się wyjątkowo. W specjalnej strefie można było nie tylko skosztować batoników DUPLO i odpocząć na wygodnych pufach, ale również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 3D.

Tej imprezy nie da się zapomnieć!

