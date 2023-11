Co to była za impreza! 3 września już po raz 8 odbyła się wyjątkowa gala Flesz Fashion Night! Kogo mogliśmy zobaczyć na czerwonym dywanie w tym roku? Crème de la crème polskiego show-biznesu m.in. Paulinę Sykut-Jeżynę, Marinę, Małgorzatę Sochę, Julię Wieniawę, Agnieszkę Hyży czy Dorotę Gardias. W tym roku gala Flesz Fashion Night pozwoliła przenieść się swoim gościom do szalonych lat 80. Witajcie szerokie ramiona, błysk i cekiny! Podczas wyjątkowego pokazu mody swoje kreacje zaprezentowali najlepsi polscy projektanci - Ranita Sobańska, MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Martyna Sowik, Agnieszka Maciejak, Maciej Zień i Izabela Łapińska.

Reklama

AKPA

O piękny, ale i wyrazisty makijaż modelek zadbała firma AA Wings of Color. Na wybiegu mogliśmy podziwiać dwa rodzaje make-up’u. Pierwszym z nich była odważna, graficzna propozycja, czyli oczy modelek zostały mocno podkreślone niebiesko-fioletowymi cieniami. Druga wersja była bardziej kobieca i glamour, czyli delikatne, złoto-brązowe smokey eyes i usta w modnym koralowym odcieniu. A wszystko utrzymane w światowych trendach!

Zobaczcie sami wyjątkowe makijaże modelek z Flesz Fashion Night! :)

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki AA Wings of Color