Flesz Fashion Night 2021: Renata Kaczoruk muzą Agnieszki Maciejak

Aleksandra Żebrowska na imprezie Flesz Fashion Night zabłysnęła w roli muzy Agnieszki Maciejak. Flesz Fashion Night to gala, na której 10 najlepszych polskich projektantów przedstawia swoje kolekcje. Specjalnie na ten wieczór projektują też kreacje dla kobiet, które ich inspirują. Żona Michała Żebrowskiego wyglądała zjawiskowo! Aleksandra Żebrowska na Flesz Fashion Night Aleksandra Żebrowska pojawiła się w roli muzy Agnieszki Maciejak. Na wybiegu zaprezentowała się fantastycznie, a zaproszeni goście nie mogli oderwać od niej wzroku. Suknia w kolorze różowym idealnie pasowała do urody Oli, a całość dopełniły torebka i buty marki Kazar. W rozmowie z Party.pl projektantka opowiedziała o projekcie: Na czwartkowy wieczór wybrałam dla Oli Żebrowskiej kreację w kolorze różowego szampana inkrustowaną metalicznymi, skórzanymi aplikacjami z motywem lilii. Dół sukni został wykonany z transparentnego tiulu i delikatnej koronki. Jak Wam się podoba ten look? Zobacz: Ola Żebrowska na otwarciu butiku. Przypomina Anję Rubik?