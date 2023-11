Duet Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, budzą ogromne emocje w Ameryka Express". Najpierw wokół pary wybuchł skandal, gdy w jednym z odcinków doszło do sprzeczki pary o zbyt krótką spódnicę Pameli. Według Internautów, Mateusz pokazał swoją zaborczą twarz, co bardzo im się nie spodobało. Do tego na ekranie scena wyglądała bardzo brutalnie i mogło się wydawać, że Mateusz popchnął Pamelę! Potem para tłumaczyła się z tego incydentu na swoim nagraniu na Youtube. Teraz internauci znów zwrócili uwagę na zachowanie Mateusza!

Mateusz jest toksyczny?

W ostatnim odcinku "Ameryki Express" uczestnicy musieli wcielić się w archeologów. Pamela zajmowała się nawigacją, a Mateusz musiał znaleźć totem w piasku. Widać było, że był podirytowany, gdy jego ukochana nie radziła sobie z zadaniem. Często ją krytykował i rzucał komentarze:

To jest kolejna bezsensowna informacja, Pamela.

Fani programu byli oburzeni zachowaniem Mateusza i ostro krytykowali go w sieci.

Mateo to ma chyba siano w głowie, najpierw sytuacja w autokarze, teraz poniżanie nawigatorki. To furiat, tylko nieźle się maskuje. Jego słoma z butów aż razi w oczy. On jest mega toksyczny. Rozumiem, że dziewczyna jest zakochana ale on traktuje ją fatalnie. Stres nie jest wyjaśnieniem bo wtedy właśnie widać jaki ktoś jest. Oglądałam wczoraj Amerykę Expresss i... wydaje mi się, że przez ten program niektórzy mogą zmienić o was zdanie. Intuicyjnie wyczuwam, że ten program wam nie posłużył. Wczoraj brak porozumienia, Gesslerowa hit, siła, spryt itd. Gessler z Sałatą jak TIM ale taki mega. A Wy.. Ciężko to komentować, ale Mateusz tłumaczy się ze swoich słabości (gorsze dni itd.) wczoraj masakra z tymi wykopami "pustynnymi", zauważyłam, że Pamela do Mateusza wycisnęła jakieś tam "Kocham cię" a on, że szkoda czasu na pogadanki. Coś w tym wszystkim nie gra. Brak porozumienia to jest widoczna sprawa - piszą internauci.

Myślicie, że internauci mają rację? Czy "Ameryka Express" obnażyła prawdę o związku Fit Lovers?

