Do końca karnawału zostało jeszcze trzy tygodnie, więc jeśli jeszcze nie poszłyście na porządną imprezę, koniecznie musicie to nadrobić. Karnawał to czas w którym stroje, czy makijaże, które na ogół wydają się dość kiczowate w tym momencie stają się bardzo pożądane.

Cekiny, dżety, sztuczne rzęsy... to wszystko, czego dotąd nie zakładałaś, bo nie miałaś okazji teraz możesz wykorzystać.

Nasza makijażystka, Kasia Gajewska pokazuje jak zrobić awangardowy makijaż, idealny na noce szaleństwa.

Użyte kosmetyki:

• Podkład SkinBase nr 04 Illamasqua

• Jako korektor Primer Potion Eden Urban Decay

• Puder Redness Solution CLinique

• Brwi Brun MAC

• Czarna kredka ArtDeco

• Biały cień White Frost MAC

• Jasny brokatowy cień Golden Casino nr 01 PUPA

• Tusz Sumptuous Estee Lauder

• Najciemniejszy cień z paletki Enigma Chanel

• Klej do rzęs DUO

• Bronzer Laguna NARS

• Szminka Rouge Allure nr 65 Insolence Chanel