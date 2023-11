Reklama

W dniach 12 - 15 sierpnia najlepsi kitesurferzy spotkają się na zawodach Ford Fiesta Active Cup, aby powalczyć o tytuł Mistrza Polski i zwycięstwo w tegorocznym Pucharze. Finałowe zmagania odbędą się w Pucku, w porcie jachtowym na terenie MOKSiR’u!

Zawody rozegrają się w trzech głównych konkurencjach: Freestyle, Twin Tip Racing oraz Formuła Kite.

Po raz pierwszy w historii kitesurfingowych zawodów na świecie rozegrana zostanie także Formula Kite Mixed. To nowość, w której w wyścigach wystartują pary mieszane, damsko – męskie. Co ciekawe, w takiej właśnie formie ma odbyć się rywalizacja na Igrzyskach Olimpijskich, w Paryżu 2024. Będzie więc to wyzwanie dla organizatorów, a dla zawodników możliwość zdobycia doświadczenia przed zmaganiami w najważniejszej imprezie sportowej świata!

Więcej informacji znajdziecie na profilu facebookowym zawodów www.facebook.com/fordkitecup oraz na www.fordcup.pl.

Oto harmonogram zawodów:

12 sierpnia

8:00 – 9:30 Zapisy do zawodów

9:30 Oficjalne otwarcie regat

10:00 Skippers meeting

10:30 Pierwszy możliwy start

13 sierpnia

10:00 Skippers meeting

10:30 Pierwszy możliwy start

14 sierpnia

10:00 Skippers meeting

10:30 Pierwszy możliwy start

15 sierpnia

9:00 Skippers meeting

15:00 Ostatni możliwy start

Zobacz: Woda, wiatr? Gwiazdy się nie boją! Zobacz jak Banasiuk i inni bawili się na Ford Kite Cup! ZDJĘCIA