Paweł Królikowski zagrał w tych filmach i serialach. Przypominamy, jak zaczęła się jego kariera

Paweł Królikowski nie żyje, polski aktor zmarł nad ranem 27 lutego 2020 roku, miał 58 lat. Paweł Królikowski był jednym z najbardziej lubianych aktorów w Polsce. Serca widzów zaskarbił sobie m.in. kultową już rolą Kusego w serialu TVP "Ranczo". Ale jak zaczęła się jego filmowa kariera? Paweł Królikowski już od najmłodszych lat wiedział, że zostanie aktorem. W wieku 21 lat startował w egzaminach do wrocławskiej szkoły aktorskiej - tam też poznał swoją przyszłą żonę aktorkę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, z którą ma piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana.

Zobacz także: Paweł Królikowski nie żyje. Był kochającym ojcem piątki dzieci i troskliwym mężem

Paweł Królikowski ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie z Filią we Wrocławiu. W latach 1987-90 występował w Teatrze Studyjnym' 83 w Łodzi.

Oto filmy i seriale, w których zagrał Paweł Królikowski

Paweł Królikowski zagrał niezliczoną ilość ról w polskich filmach i serialach. Oto one:

1983: Dzień kolibra jako chuligan

1987: Pantarej jako Rysiek Sędzimirski „Pantarej”

1987: Opowieść Harleya jako muzyk

1987: Ludożerca jako Helmut

1988: Niezwykła podróż Baltazara Kobera jako kleryk

1989: Powrót wabiszczura jako „turysta”

1990: Zakład jako Tomek Koziel

EastNews

EastNews

1990: Kramarz jako młody kramarz

1993: Magneto jako Edzik

1994: Cudowne miejsce jako milicjant Jancio

1996: Maszyna zmian. Nowe przygody jako redaktor (odc. 4)

2000: Wyrok na Franciszka Kłosa jako ksiądz

2001: Blok.pl jako Arkadiusz Kowalski

Zobacz także: Paweł Królikowski w ostatnim wywiadzie opowiadał o walce z chorobą. "To nigdy się nie kończy..."

2002: Samo życie jako Fajkowski, trener boksu w Klubie Sportowym „Sparta”

2003: Światła jako Czesław

2003: Kasia i Tomek jako lekarz (Seria III/odc. 31)

2003: Ciało jako mężczyzna z Sopotu

2003–2005: Defekt jako policyjny informatyk (Seria II)

2004: Trzeci jako policjant

2004: Teraz ja jako Mirek

2004: Długi weekend jako kierowca „Randki w ciemno”

2004: Kryminalni jako właściciel kafejki internetowej (odc. 8)

2004: Czwarta władza jako Leszek Kwieciński, dziennikarz „Zbliżeń”

2005–2006, 2010, 2013: Na dobre i na złe jako profesor Sławomir Starzyński

2005–2006: Tango z aniołem jako poseł Roman Barczyk

2006: Wszyscy jesteśmy Chrystusami jako kolega Adasia z „Jutrzenki” w młodości

2006: S@motność w sieci jako barman

2006–2009, 2011–2016: Ranczo jako Jakub „Kusy” Sokołowski

East News

2006: Królowie śródmieścia jako menedżer (odc. 1 i 2)

2006: Fałszerze – powrót Sfory jako Polk 2006–2007: Pogoda na piątek jako terapeuta Przemek Górski (Seria I)

2007: Ranczo Wilkowyje jako Jakub „Kusy” Sokołowski

2007–2008: Pitbull jako komisarz Igor Rosłoń

2007: Odwróceni jako Janusz Ber „Beria”

2007: Kryminalni jako Jerzy Kokiński „Kokino”, szef agencji (odc. 79)

2007: Ja wam pokażę! jako redaktor naczelny

EastNews

2007: Hela w opałach jako Michał Jastrzębski, kręgarz w przychodni medycyny alternatywnej (odc. 32, 35)

EastNews

2007: Ekipa jako interesant (odc. 12)

2007: Dlaczego nie! jako ojciec Małgosi

2009: Przystań jako policjant Michał Potrzebny

2009: Projekt dziecko, czyli ojciec potrzebny od zaraz jako Janek, pracownik warsztatu Piotra

2009: Hel jako Piotr

2010: Trzy minuty. 21:37 jako ojciec chłopaka

2010: Cisza jako Robert

2010: M jak miłość jako ksiądz Maciej Olszewski

2010: Dancing for you jako Alex

2011: Szpilki na Giewoncie jako Michał Skorupa, brat Jędrka

EastNews

2011: Ojciec Mateusz jako Leszek Zadurski, ojciec Wojtka (odc. 81; twarz aktora pojawia się jedynie na zdjęciu pokazanym w jednej ze scen odcinka)

2011: Ki jako szef

2011: Instynkt jako komendant Jan Rogoż

2012: Hotel 52 jako Ryszard Wojan (odc. 63) 2012: Bez wstydu jako poseł

2013–2014: To nie koniec świata jako burmistrz Władysław Pietrzyk

2013–2014: Przyjaciółki jako alkoholik Krzysztof Barski

2013: Ojciec Mateusz jako Balcer (odc. 119)

2013: Mazurek jako Stefan, były mąż Urszuli

2013: Gabriel jako Raszyński

2013–2014: Wrzuć na luuuz jako Wojtek

2015: Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy jako Zagaj, członek bandu

2016: Pitbull. Nowe porządki jako Igor Rosłoń, szef agencji detektywistycznej „Niebiescy”

2016: Kaprys Losu jako Makowski, uczestnik terapii par prowadzonej przez psycholog Zuzannę Zawadę

2016: Belfer jako komendant Sławomir Słota od

2017: Ojciec Mateusz jako Paweł Winkler 2017: Druga szansa jako Dariusz Zubek, brat Zeita

2018: My Name is Sara jako Iwan od 2020: W rytmie serca jako Bogusław Horosiewicz

Zobacz także: Antek Królikowski żegna ojca, Pawła! "Do zobaczenia Tato"

Paweł Królikowski nie żyje, ale to właśnie takiego chcemy go zapamiętać!